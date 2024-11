Italia, contro la Francia si torna con i piedi per terra: addio primo posto e al sorteggio...

Italia, contro la Francia un passo indietro per la nazionale di Spalletti: con tre gol su palla da fermo c’è il sorpasso dei Blues in classifica

Contro la Francia si rivede una brutta Italia. Nell’ultima giornata dei gironi di Nations League i Blues ci sorpassano e staccano il ticket come primi del girone, garantendosi un sorteggio più favorevole, mentre gli Azzurri dovranno vedersela con una big tra Germania, Spagna e Portogallo.

A San Siro una brutta mezzora iniziale in cui fatichiamo molto e su due calci da fermo arrivano i gol di Rabiot e l’autogol di Vicario, incolpevole di per se, ma che lascia un non detto “E se ci fosse stato Donnarumma?“. Poi il gol di Cambiaso sembra dare la scossa, ma al 20′ della ripresa ancora Rabiot, sempre da palla da fermo – sta diventando un leitmotiv per la squadra di Spalletti – arriva il 3-1 che sancisce il secondo posto. A fine partita uno Spalletti deluso rivendica comunque i miglioramenti visti in questi mesi dopo il flop Europei: «questa sconfitta qualche problema lo crea da un punto di vista di convinzione e sicurezza, ma non deve toglierci quelle certezze che abbiamo acquisito e che anche questa sera abbiamo fatte vedere».