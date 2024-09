Italia, Spalletti: «Abbiamo già parlato TANTO, ma ora VOGLIO vedere QUESTO»

Le parole di Luciano Spalletti, ct dell’Italia, sui prossimi impegni degli azzurri. Tutti i dettagli in merito

Luciano Spalletti ha parlato a Vivo Azzurro TV della sfida dell’Italia contro la Francia.

MOMENTO – «Ho visto belle cose durante gli allenamenti. Ho visto partecipazione, disponibilità e fiducia per quello che si andrà a fare, che sono valori molto importanti, mi hanno ridato il primo sorriso dopo l’Europeo. La Nations League? Non ci possiamo permettere di sottovalutare niente, soprattutto dopo la brutta figura che abbiamo fatto. C’erano e ci sono da cambiare alcune cose, va rimessa a posto questa fiducia verso noi stessi e che va fatta vedere anche ai tifosi perché possano avere fiducia nei nostri confronti».

FRANCIA – «Nelle coppie della formazione vedo poca differenza tra chi giocherà e chi lascerò fuori. La Francia ha calciatori di livello altissimo. Dobbiamo stare attenti ed essere sempre squadra, perché i ribaltamenti di fronte possono essere pericolosissimi. Come si marca Mbappé? Bisogna essere squadra, con l’aiuto di tutti e l’atteggiamento di tutta la squadra per capire le fasi di gioco, perché loro ce l’hanno nelle loro qualità questo farti credere che comandi la partita e quando riconquistano palla vanno poi a sfruttare queste corse profonde dietro la linea difensiva in campo aperto che sono difficili da marcare».

MESSAGGIO – «Non devo lasciare nessun messaggio ai tifosi, devo far vedere quello che ho detto. Abbiamo già parlato troppo, ora c’è da far vedere quello che è il nostro orgoglio di vestire questa maglia dopo aver fatto una brutta figura».