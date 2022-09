Italia U21, Nicolato: «Giovani? Consiglio loro di fare un’esperienza all’estero»

Paolo Nicolato, Ct dell’Italia Under 21, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Inghilterra

«Consiglio un’esperienza all’estero, lo consiglierei anche a un allenatore. In queste esperienze si cresce anche dal punto di vista umano, oltre che professionale. Dobbiamo aprirci al mondo, che è molto più ampio rispetto a Italia, Francia o Germania. Gli altri si muovono molto di più rispetto a noi italiani e poi è sinonimo anche di un lavoro fatto bene se ci vengono a cercare. Perderli? No, li seguiamo tutti anche perché poi non sono tantissimi. Se tornano, lo fanno con un bagaglio molto più consistente».