Italia U17, Gravina si PRENDE i meriti: «Il MIO modello è un esempio nel Mondo, guardate i RISULTATI»

Le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, sulla vittoria dell’Europeo dell’Italia Under 17. Tutti i dettagli in merito

Gabriele Gravina ha parlato ai canali ufficiali della FIGC della vittoria dell’Europeo dell’Italia Under 17.

PAROLE – «L’Under 17 di Favo ha compiuto un’impresa storica. Per la prima volta l’Italia scrive il suo nome nell’albo d’oro nella competizione europea di categoria, a conferma di come bisogna dare fiducia ai nostri giovani. Sento parlare spesso di modelli stranieri, ma dopo questo straordinario successo, insieme all’argento al Mondiale Under 20 e il successo continentale dell’Under 19 dello scorso anno, il modello di riferimento in Europa è quello italiano».