Italia Under 19, gol e assist all’esordio per Esposito

Sebastiano Esposito ha bagnato l’esordio con l’Italia Under19 con un gol e un assist contro Malta

Sebastiano Esposito si è presentato nel migliore dei modi all’esordio con l’Italia Under 19. L’attaccante dell’Inter ha infatti trovato la rete del 1-0 nella partita contro Malta valida per le qualificazioni all’Europeo 2021.

Il classe 2002 ha aperto le marcature a pochi minuti dalla fine del primo tempo, quando ha scaraventato in porta la palla in un batti e ribatti in area maltese. Il raddoppio è firmato dal romanista Alessio Riccardi al 65esimo, su assist ancora del gioiellino nerazzurro.