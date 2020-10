Italia Under 20, Bollini: «Siamo in sinergia con Nicolato, faremo del nostro meglio»

Alberto Bollini, ct dell’Italia Under 20, ha parlato al sito ufficiale della FIGC in vista dell’impegno che lo aspetta

Alberto Bollini, ct dell’Italia Under 20, ha parlato al sito ufficiale della FIGC dopo la notizia che la sua formazione dovrà sostituire l’Under 21 di Nicolato.

«In una situazione di emergenza questo gruppo si è comportato in maniera esemplare e con grande professionalità. E’ chiaro che aumentano le responsabilità perché io e lo staff siamo in sostituzione di Paolo Nicolato, con cui ho una sinergia quotidiana insieme al coordinatore Viscidi. Abbiamo vissuto questi giorni in campo con le preoccupazioni che ha dovuto vivere il nostro gruppo Under 21, a cui faccio il mio in bocca a lupo con il pensiero rivolto prima di tutto alla salute dei ragazzi. Cercheremo di fare il massimo, dando il meglio di noi in una gara così prestigiosa e importante»