Italia Under 20, pareggio contro il Portogallo per 1-1

Gli Azzurrini dell’Italia Under 20 pareggiano contro il Portogallo per 1-1 muovendo la classifica

Pari e patta all’Estadio Cidade de Coimbra tra l’Italia Under 20 e i parietà del Portogallo. Manca ancora la vittoria in Elite League per la Nazionale di Bernardo Corradi, l’ultima datata addirittura 5 settembre.

Infatti dopo quel 2-1 alla Repubblica Ceca sono arrivati i ko con Germania per 3-0 e Inghilterra per 2-1, match che naturalmente hanno fermato la corsa ai piani alti degli Azzurrini dopo il successo a Znojmo.

Col Portogallo come detto è finita col segno X, una rete e un punto per parte con Ribeiro al 19esimo e l’atlantino Vavassori al 24esimo minuto, tutto nel prima frazione in casa dei lusitani.

I prossimi impegni saranno con Polonia e Romania a novembre e con la Turchia a marzo, occasioni fondamentali per rimettersi in carreggiata dopo un inizio da 4 punti in altrettante partite.