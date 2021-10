Italia Under 21, Nicolato: «Mi aspettavo più cattiveria. Così sarà dura»

Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato al termine del match contro la Bosnia: le sue dichiarazioni

«La gara si complica quando crei e non fai gol, abbiamo tanto da imparare. A volte giochiamo in maniera infantile. Prima dei punti dobbiamo essere soddisfatti della prestazione ma dobbiamo migliorarci ancora e dovevamo fare più gol. Abbiamo le qualità per fare più gol e valorizzare quello che facciamo evitando gli imprevisti che possono complicare le cose. Oggi è mancato totalmente il cinismo, mi aspetto più cattiveria. Si può sbagliare, ma c’è modo e modo di farlo. Con la Svezia dovremo fare meglio, altrimenti sarà dura».