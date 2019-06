Italia Under 21, Pezzella e la asimmetria tattica degli azzurri

Analisi dell’assetto tattico azzurro in Belgio-Italia Under 21. Asimmetria tattica, con Pezzella alto e Calabresi bloccato sull’altro lato

L’Italia Under 21 partiva con un 433, in cui Pezzella faceva il terzino sinistro. Quando però si alzava il baricentro e gli azzurri schiacciavano il Belgio (cosa successa per quasi tutta la partita), si vedeva una certa asimmetria tattica.

Lo si vede nella foto sopra. A sinistra era il terzino (Pezzella) che dava ampiezza, mentre sull’altro lato c’era Chiesa (ossia, l’ala) che giocava molto largo. Il terzino destro, Calabresi, era bloccato dietro. Da notare anche la posizione molto alta delle due mezzali (Locatelli e Barella), oltre che la posizione stretta di Pellegrini.