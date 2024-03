Italia Venezuela: che brutta una Nazionale sufficiente

Italia Venezuela, le pagelle degli azzurri secondo i quotidiani: diversi voti discordanti per la formazione di Spalletti

Italia sì, Italia no, cantavano Elio e le Storie Tese. Sembrano le pagelle di molti azzurri prendendo come campione i due maggiori quotidiani italiani.

DI LORENZO – Il Corriere della Sera lo boccia e gli affibbia un 5. Motivazione: «Si conferma in difficoltà, come nelle ultime partite del Napoli. A destra si balla troppo spesso il Joropo venezuelano». La Gazzetta dello Sport non è d’accordo e lo considera tra i difensori da salvare con il 6: «All’inizio è trascinato anche in azzurro dall’onda che lo sballotta in campionato. Preso in mezzo da Navarro e Machis, serata con vari affanni, in crescita solo quando torna a fare il laterale».

LOCATELLI – Stesso discorso del compagno con voti però diversi. Alla testata generalista non piace e riceve un 5,5: «La cosa migliore è la palla intercettata da cui nasce l’1-0. La regia è sottoritmo, non in sintonia con le rotazioni offensive». Ha altre idee la Rosea, che gli dà 6,5: «Il più basso dei tre centrali, davanti alla difesa cerca di leggere nel traffico venezuelano spazi per “allargare” l’Italia e farle trovare l’area. Tosto anche in fase difensiva».

UDOGIE – Terzo esempio di un voto di differenza. Il critico Corriere lo valuta da 5: «Partenza da brivido, perde subito la palla da cui nasce il rigore. Poi si assesta, spesso fa la mezzala quando Chiesa si allarga. Ma così finisce per intrupparsi e non riesce mai a scatenare la sua corsa». Per Gazzetta è da 6: «L’avvio è disorientato anche per lui, ma poi ci mette potenza e disponibilità ad aiutare, anche se resta un po’ frenetico. Con un uomo fisso davanti (Zaccagni) si trova meglio».

ZANIOLO – Solo 6 dal Corriere, con frase secca: «Un tiro fastidioso». Si spinge fino al 7 Gazzetta: «Presenza costante sulla destra: sfiora il gol due volte, e in una partita non ricca di chance per segnare basterebbe questo. In Nazionale sembra sempre rivitalizzato».