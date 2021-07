Italiano: «Mai mancato di rispetto allo Spezia, orgoglioso della Fiorentina»

Vincenzo Italiano è stato presentato dalla Fiorentina in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni durante la presentazione

FIORENTINA – «Quando ti chiama un club come la Fiorentina, ci deve essere sicuramente grande orgoglio per chiunque. Poteva essere qualcosa di più veloce, ma credo nel segni del destino e l’aver accettato di sposare questo progetto, conoscendo i professionisti che ci sono nella Fiorentina, è per me motivo di grande felicità. La società mi ha chiesto che si riconosca bene la nostra identità. Lavorerò per questo, e perché la Fiorentina sia rispettata da tutti».

SPEZIA – «Abbiamo fatto la storia, quello che abbiamo fatto è stato grandioso. Una promozione mai ottenuta prima…io ho sempre avuto grandissimo rispetto per lo Spezia. Ho sentito e letto tante persone amareggiate. Mi dispiace per questo, ma se in questi due anni c’è qualcuno che ha lasciato il cuore per lo Spezia si chiama Vincenzo Italiano».

MERCATO – «Con la società il quadro è chiaro: valutare bene la rosa in questi giorni, andare in ritiro e poi fare il punto della situazione. Questa Fiorentina è già una squadra di livello, che si può migliorare, ma in ritiro, voglio valutare tutti i giocatori che abbiamo a disposizione. Non valuteremo solo aspetti tecnici, ma anche caratteriali».