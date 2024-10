Italiano, le buone prestazioni non bastano: le pagelle del tecnico del Bologna

Le pagelle di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, dopo la sconfitta dei rossoblù in Champions League contro l’Aston Villa

Il Bologna torna dalla sua seconda trasferta inglese di Champions con un’altra sconfitta: a Birmingham la squadra di Italiano ha anche le sue occasioni, ma il Dibu Martinez e un po’ di imprecisione lasciano i rossoblù ancora a 0 gol segnati dopo tre partite, gli unici della competizione con Shakhtar, Salisburgo e Young Boys e al gol di McGinn la squadra si spegne. Di seguito le pagelle del tecnico.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – «Stare in partita e avere occasioni non vale più: i punti latitano, la scelta-Dallinga non si sblocca. Urgono meno stress, fatti e ferocia».

TUTTOSPORT 5.5 – «Affronta la difesa alta e stretta di Emery cercando il lancio lungo per gli esterni. Nella ripresa il Bologna si abbassa troppo e va sotto. Non convince la scelta di Dallinga titolare e Castro in campo a gara compromessa, per una squadra a secco di reti in Europa».

REPUBBLICA 5.5 – «La squadra inizia sbarazzina e coraggiosa, poi le chance sbagliate in avvio sembrano convincere di aver ormai già perso il treno e inizia un rintuzzare che diventa collasso rassegnato dopo lo svantaggio. Subìto il primo gol, finisce la gara del Bologna, e non può non essere un motivo di profonda riflessione».