Italiano post Cagliari Bologna: «Una vittoria che dedichiamo alla città. Quel giocatore sta trovando continuità» - Calcio News 24

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, interviene in conferenza stampa a seguito della partita, valevole per la 10a giornata del campionato Serie A, contro il Cagliari. CagliariNews24 riprende in diretta le dichiarazioni del tecnico della squadra emiliana, riportandole testualmente in tempo reale.

LE PAROLE DI ITALIANO

VITTORIA – «Bella vittoria, la dedichiamo con il cuore in mano a tutta la gente di Bologna per quello che sta vivendo e quello che è successo. Ci tenevamo tantissimo per la gente che è ancora in difficoltà e spala fango. Ci abbiamo messo anche questo. Detto questo, il fatto di vedere una classifica non bella ci ha dato quella spinta per andare in campo e dimostrare le nostre qualità. Il gol di Odgaard ha indirizzato la partita, lo vedevo negli occhi dei ragazzi la voglia di portare a casa i tre punti. Vittoria raggiunta con grande merito»

PARTITA E DIFESA – «A parte i primi minuti poi abbiamo preso le misure. E’ stata una partita con l’attenzione difensiva che non deve più mancare. Bene sotto tutti i punti di vista, mi auguro che sia una gara che possa lasciare grande autostima, credere sempre di più in quello che stiamo facendo e prepararci per il prossimo impegno e dare continuità alla vittoria»

ATTENZIONE – «E’ stata una prova dove tutti hanno dato il massimo, per qualità e attenzione grande prestazione. Io continuo a vedere spunti interessanti, crescita, stiamo salendo di condizione, quest è stato il risultato di una gara preparata nel migliore dei modi. La partita contro il Milan ci ha permesso di avere qualche altro giorno di riposo»

ORSOLINI – «Nelle ultime trasferte stiamo iniziando a fare gol con continuità, abbiamo iniziato ad avere palle gol nitide, anche nel primo tempo potevamo fare qualche altro gol. Speriamo si sblocchino i centravanti. Cerchiamo di arrivare tante volte vicino alla porta avversaria, questo era il nostro intento, abbiamo lavorato bene. Tra un po’ dovremo sbloccare un po’ tutti, avendo partite ogni 2-3 giorni ho bisogno di gente con l’autostima a mille»

GIOCATORI – «Per Ndoye queste prestazioni devono essere la normalità, può far fare il salto di qualità alla squadra e al reparto offensivo. Può trascinare compagni e squadra, lui si è responsabilizzato. Skorupski all’inizio è stato bravo in due occasioni ad evitare il gol. Il portiere deve fare quello che ha fatto: limitare i tiri in porta e le situazioni di palle gol. Sono contentissimo di come lavora: ha innalzato l’attenzione e ha saputo che può fare la differenza»

ODGAARD – «Mi sta piacendo per l’applicazione che sta mettendo in settimana e di questa nuova veste, si applica bene, ha dimostrato di avere freddezza e concretezza. Trovare un giocatore che può dare una mano a centrocampo e diventare attaccante diventa importante. Sono contento di come lavora»

CAGLIARI – «Volevamo sporcare tutti i palloni ai giocatori di qualità del Cagliari: sinceramente mi sono preoccupato per la qualità che doveva essere disinnescata, ci siamo riusciti benissimo. Dopo i primi minuti abbiamo palleggiato nella loro metà campo, oggi innalzando Moro e Freuler siamo riusciti a vincere»