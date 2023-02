Jankto ringrazia la Sampdoria per il supporto al Coming Out

Dopo il coming out Jankto ha voluto ringraziare per il supporto ricevuto, in particolare, una dedica alla Sampdoria

Jakub Jankto ha fatto parlare molto in questi giorni dopo il suo coming out. Moltissimi i messaggi di supporto dal mondo del calcio, tra cui anche quello della sua ex squadra, la Sampdoria. Di seguito il calciatore ha voluto ringraziare i blucerchiati con una dedica speciale nelle sue storie.

«Grazie mille per tutto il supporto che mi avete dato! É veramente grandissimo e lo apprezzo tanto! Adesso possiamo tornare a giocare a calcio».