Calciomercato: le scelte di Martinez nel PORTOGALLO fanno felice il BARCELLONA e preoccupano l’ATLETICO MADRID per JOAO FELIX. Ecco il MOTIVO

Calciomercato, le scelte di Martinez nel PORTOGALLO su Joao Felix fanno felice il BARCELLONA e preoccupano l’ATLETICO MADRID

L’Europeo del Portogallo, con i 6 punti conquistati nelle prime due giornate, corre in discesa. I lusitani sono già sicuri del primo posto e nella terza gara è molto probabile che Roberto Martinez darà spazio a chi ha giocato poco o addirittura proprio per niente.

Tra questi c’è Joao Felix, in attesa di debuttare. E la scelta del Ct di escluderlo finora fa preoccupare non poco l’Atletico Madrid, titolare del suo cartellino. Secondo Marca, i colchoneros sarebbero disposti a liberare il 24enne ex Benfica per 60 milioni di euro – costava 126 milioni nel 2019! – e contavano su Euro 2024 per una rivalutazione dell’attaccante. Una cessione a titolo definitivo che a questo punto sembra molto difficile a quelle cifre. Ha scritto A Bola, quotidiano portoghese: «Chi sorride è il Barcellona, che vuole che João Félix continui in blaugrana e spera… nella svalutazione del giocatore per ottenere il miglior contratto possibile viste le difficoltà finanziarie che attraversa il club».