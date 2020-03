Joao Mario rivela: «Mi piacerebbe giocare in Liga. Quando ti alleni con Cristiano Ronaldo…»

Joao Mario ha avuto una lunga chiacchierata con i tifosi sul suo profilo Instagram. Queste le parole del portoghese

IDOLI – «Il primo è stato Zidane per la sua posizione. Era molto elegante in campo e mi ha ispirato molto. Il secondo Cristiano Ronaldo perché quando sono arrivato allo Sporting Lisbona, l’anno in cui lui è andato al Manchester United, è stato un esempio per tutti i più giovani che volevano seguirlo. È stato una grande ispirazione per me come giovane atleta».

MODULO – «Mi piace il 4-3-3 perché quando giocavo nelle giovanili era la tattica più usata. È lo schema che dove mi trovo più a mio agio e la posizione di centrocampista centrale è quella dove penso di poter giocare meglio a calcio. Questo è il motivo per cui ho scelto il 4-3-3, anche perché ci ho lavorato molto nelle giovanili ed è lo schema che mi piace di più».

LIGA – «Dove mi piacerebbe giocare? A parte quelli in cui ho giocato, credo che la Liga spagnola sarebbe perfetta per il mio stile e sono sicuro che mi divertirei molto in un campionato dove dei gioca un buon calcio. Forse è un sogno che diventerà realtà».

CRISTIANO RONALDO – «Quando tu ti alleni con lui, capisci perché sia a quel livello. Le sue prestazioni, il suo allenamento, la sua attenzione al cibo e la sua mentalità fanno la differenza».