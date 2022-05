Joao Pedro: «Siamo vivi e vogliamo uscire da questa situazione». Le dichiarazioni del capitano del Cagliari

Il capitano e numero 10 del Cagliari Joao Pedro ha parlato nel post partita dell’Arechi contro la Salernitana: ecco le sue dichiarazioni ai canali ufficiali della società.

PRESTAZIONE – «La squadra ha fatto una grande prestazione. Ha fatto vedere di essere una squadra vera in un campo importante e in una partita molto delicata. Gli episodi non ci hanno aiutato perché siamo stati puniti quando avevamo l’incontro in mano. Forse meritavamo di più, ma siamo vivi e questo è quello che conta»

MISTER – «Il mister ci ha fatto i complimenti perché sotto di un gol ci abbiamo creduto fino all’ultimo, questo è stato il segnale più importante. Quando si ha voglia di continuare a lottare i risultati arrivano. Mister Agostini conosce l’ambiente e ci conosceva personalmente: da ex calciatore sa leggere bene i momenti e ci ha trasmesso entusiasmo e fiducia»

SALVEZZA – «Dobbiamo pensare solo a vincere, non sentiamo la stanchezza. C’è solo la voglia di uscire fuori da questa situazione tutti insieme. Qualsiasi punto guadagnato in questo momento della stagione conta molto»