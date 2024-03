Calciomercato Atalanta, Jordan James per post Koopmeiners

L’Atalanta punta tutto su Jordan James per compensare la partenza di Teun Koopmeiners, ma la trattativa potrebbe farsi in salita

Caccia all’erede di Teun Koopmeiners. Questo è ad oggi l’obiettivo dell’Atalanta che nella prossima sessione di calciomercato vorrà diventare assoluta protagonista. La domanda sorge spontanea: chi è il nome in cima alla lista nerazzurra? Nome non nuovo, ma comunque talentuoso, quello di Jordan James: già ricercato a gennaio.

In Inverno la trattativa per portare Jordan James a Bergamo si dimostrò bloccata tra domanda e offerta: l’Atalanta si era fermata a 6,5 milioni contro i 10 imposti dal Birmingham. Secondo quanto raccolto fino ad ora, la Dea alzerà la posta facendo però il gioco degli inglesi (che ora valutano il giocatore una quindicina di milioni), che puntano ad una vera e propria asta europea: soprattutto in ottica Premier League.