Veretout dice di NO ALL’ARABIA SAUDITA: rifiutati 12 milioni, vuole CONTINUARE in Europa

Jordan Veretout ha detto di no all’Arabia Saudita: respinta un’offerta a doppia cifra, vuole continunare a giocare in Europa

L’ex Roma e Fiorentina Jordan Veretout è in uscita dal Marsiglia, in piena rivoluzione dopo l’arrivo di De Zerbi. L’Al-Duhail aveva raggiunto un accordo con i francesi per la cessione a titolo definitivo del calciatore.

Di fronte all’offerta di 12 milioni l’anno però, come riportato da La Provence, il difensore ha detto di no: la sua volontà è quella di rimanere in Europa per il resto della sua carriera.