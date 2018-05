Jordi Alba via dal Barça, l’agente: «Non ci propongono il rinnovo»

L’agente di Jordi Alba deluso dal Barcellona: il club blaugrana non ha ancora proposto il rinnovo di contratto al terzino spagnolo

Il futuro di Jordi Alba potrebbe essere lontano dal Barcellona. Il rapporto tra il terzino spagnolo e il club blaugrana è ormai ai ferri corti, come confermato anche dal suo agente Vicente Forest a Sport: «Raul Sanllehi era ancora in società quando ci ha detto che non dovevamo preoccuparci e che presto ci avrebbero chiamato per il rinnovo. Invece siamo ancora in attesa».

Il procuratore ha continuato: «Ormai aspettiamo da un anno e mezzo, non abbiamo capito nulla: forse per il Barcellona è normale, o magari il club non è contento delle prestazioni di un calciatore che è stato incluso nei migliori undici della FIFA e che quest’anno è stato il difensore con più assist in tutta Europa».