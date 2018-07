Il procuratore Jorge Mendes avrebbe proposto Falcao al Napoli. La trattativa sarebbe ancora nelle fasi preliminari

Il Napoli con l’arrivo di Carlo Ancelotti in panchina è una tra e squadre più attive sul mercato. I profondi cambiamenti nella rosa hanno coinvolto soprattutto il centrocampo con l’arrivo di Fabian Ruiz ma l’obiettivo degli azzurri è anche quello di affiancare a Milik un attaccante di pari livello o superiore. Stando a quanto riporta SportMediaset, che ha ripreso un’indiscrezione lanciata da Il Roma, il club di Aurelio De Laurentiis sta pensando seriamente di acquistare il cartellino di Radamel Falcao. Il giocatore colombiano sarebbe stato proposto agli azzurri direttamente dal procuratore Jorge Mendes ma al momento la trattativa non sarebbe ancora ufficialmente partita. La possibilità che Falcao indossi la maglia del Napoli nella prossima stagione non è comunque molto remota.