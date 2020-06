Jorginho Juve, si tratta: possibile maxi operazione con il Chelsea

La Juve potrebbe chiudere la trattativa per Jorginho con il Chelsea: i due club pensano però ad un’operazione multipla

Dopo il reiterato “no” di Arthur, la Juve ha messo nel mirino Jorginho, centrocampista che piace soprattutto a Sarri, che lo ha già allenato in Premier League. Il Chelsea sarebbe disposto a cedere il giocatore, ma solamente in cambio di Pjanic. L’idea non dispiacerebbe neppure ai bianconeri, che vorrebbero però anche un conguaglio economico, ma il bosniaco non sembra esserne molto entusiasta.

Come spiega il Corriere dello Sport, in ballo ci sono anche altri nomi. Ai bianconeri piace Pedro, che è in scadenza, ma anche Emerson Palmieri. Per il terzino, i Blues chiedono 40 milioni, ma la Juve sembra disposta ad offrirne 25-30: non è da escludere, però, uno scambio con un altro giocatore. Da Torino avrebbero proposto De Sciglio mentre gli inglesi avrebbero rilanciato con Alex Sandro.