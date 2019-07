Juve, CR7 superstar: i tifosi gli chiedono la Champions, lui regala De Ligt. Intanto frattura totale tra l’Inter e Icardi

Nel caso qualcuno si fosse dimenticato che Cristiano Ronaldo gioca nella Juventus: più di 300 tifosi in festa al JMedical per la sua prima comparsata della nuova stagione. Ad oltre un anno dal suo approdo in bianconero l’entusiasmo per la stella portoghese non è scemato, anzi. Si è alimentato proporzionalmente a quella voglia di Champions che il popolo juventino ormai non riesce più a contenere. «Portaci la Champions» è la prima richiesta della annata 2019/20 e Cristiano ci proverà con tutto se stesso.

Ad aiutarlo quel Matthijs de Ligt, sedotto come noto dallo stesso Ronaldo, che non è stato convocato per il ritiro austriaco dall’Ajax per un «un probabile trasferimento» che a breve sarà anche ufficiale. Icardi? Chissà: ieri Maurito si è lasciato alle spalle il ritiro di Lugano di comune accordo con la società. La Juve può prenderlo ma deve prima sfoltire. A tal proposito Mattia Perin è sempre più vicino al Benfica, di mestiere non fa l’attaccante ma da qualche parte bisogna pur cominciare.