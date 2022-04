Julio Cesar: «Dzeko non ha fatto rimpiangere Lukaku» – VIDEO

Il portiere del triplete dell’Inter ha parlato del cambio in attacco tra il serbo e il belga, oltre che della lotta scudetto

LE PAROLE – «L’Inter ha perso Lukaku nell’ultima finestra dei trasferimenti e ha avuto la possibilità di cercare Dzeko. Per me lui non ha fatto rimpiangere il belga e ha fatto sì che non ci fosse nostalgia. Il campionato è molto equilibrato e aperto, Inter, Milan e Napoli se la giocano ma i nerazzurri hanno tutte le possibilità di vincere: è una squadra forte anche se ha avuto un po’ di alti e bassi, ma è normale in una stagione»