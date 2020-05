Julio Cesar si commuove: «Devo tutto a Nuciari, ha creduto in me»

Julio Cesar non trattiene le lacrime dopo il videomessaggio di Nuciari, ex preparatore dei portieri durante i suoi anni all’Inter

Julio Cesar si è lasciato tradire dall’emozione durante la lunga chiaccherata con gli studi di Sky Sport. Dopo il video-messaggio a sorpresa di Giulio Nuciari, ai tempi preparatore dei portieri dell’Inter, il brasiliano non è riuscito a trattenere lacrime di commozione.

«Non lo vedo da tanti anni, sono emozionato. E’ stato molto importante per me: è venuto a trovarmi a Verona per spiegarmi cosa voleva Mancini da me. All’Inter ha subito creduto nel mio potenziale: ho sempre ascoltato le sue parole mentre lavoravamo insieme».