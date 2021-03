Julio Cruz: «Il Bologna deve tenersi stretto Mihajlovic»

Julio Cruz ha elogiato il valore di Sinisa Mihajlovic esortando il Bologna a trattenerlo

Julio Cruz, storico ex attaccante del Bologna, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato di Sinisa Mihajlovic esortando il club rossoblù a trattenerlo in panchina.

«È un grande allenatore e una grande persona, quello che è riuscito a fare con il Bologna il primo anno è stato straordinario. Ma anche successivamente il Bologna ha fatto bene, nonostante la malattia che Sinisa ha dovuto combattere e vincere. Anche in questo caso ha evidenziato tutto il suo carattere e la sua forza. Sinisa è un guerriero sia in campo che nella vita. Ne conosco bene un altro come lui. Diego Simeone è un condottiero come Sinisa, è un altro che è disposto a fare la guerra tutti i giorni e per qualsiasi cosa e che vuole sempre vincere. Di sicuro sono simili nel gestire le loro squadre, nel trasmettere la loro fame e la loro aggressività. Ho letto che anche il presidente Saputo vuole che la squadra cresca, e allora dov’è il problema? Io penso che Sinisa stia bene a Bologna e che il Bologna dovrà fare di tutto affinché Sinisa resti. Chi ha uno come lui, deve tenerselo stretto».