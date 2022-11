Junior: «Il Brasile reagirà all’assenza di Neymar»

Le parole di Junior, ex giocatore del Brasile ai Mondiali del 1982 e vecchia conoscenza del calcio italiano

Ha giocato in una delle versioni più belle del Brasile, quella del 1982 eliminata dalla tripletta di Paolo Rossi. E in Italia Junior si è fatto apprezzare nel Torino e nel Pescara. Oggi commenta Qatar 2022 per Rete Globo e ha parlato con il Corriere dello Sport.

MONDIALE – «Un torneo strano, timido. C’è troppa paura. Tante squadre pensano soprattutto a difendersi. Infatti ci sono stati tanti pareggi in questa prima fase. Rispetto questa idea ma chiaramente lo spettacolo ne risente».

BRASILE SENZA NEYMAR – «Indubbiamente l’assenza del calciatore più importante è un problema. Ma sono sicuro che gli altri ragazzi, sentendosi più responsabilizzati, sapranno dare il meglio di sé per dimostrare che meritano la maglia della Seleçao».