Juric a Sky pre Empoli Torino: «Credo nell’Europa, su Sanabria...»

Ivan Juric ha parlato così prima di Empoli-Torino, ecco le parole del tecnico croato che ha analizzato la scelta di Sanabria titolare

Il conto alla rovescia è (quasi) terminato. Tra una manciata di minuti o poco più Empoli-Torino sarà a tutti gli effetti realtà. Al Castellani la squadra di Davide Nicola si appresta ad ospitare quella allenata da Ivan Juric. Ed è proprio il tecnico croato che ha aperto le danze delle interviste. Dal sogno Europa alla scelta di schierare Sanabria titolare. Queste le parole dell’ex Verona a Sky Sport.

EMPOLI – «È una buona squadra, può attaccare alto e aspettare, partita difficilissima contro una squadra che sta bene e lotta per salvarsi. Sarà una grande battaglia.

SANABRIA – «Sta bene, arriva da una bella prestazione, dove ha fatto bene. Devono trovarsi in sintonia, uno più avanti e uno più dietro, sicuramente faranno bene».

COSA SERVE PER L’EUROPA – «Devono andare oltre in certe situazioni, crederci fortemente, eravamo in una situazione non bella e ora siamo in un momento dove possiamo fare una cosa interessante. Devono crederci».