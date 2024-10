Juric ANALIZZA: «Soddisfatto della prestazione ma DELUSO del risultato. Dobbiamo trasformare i fischi in applausi»

Juric: «Soddisfatto della prestazione ma DELUSO del risultato. Dobbiamo trasformare i fischi in applausi». Le dichiarazioni

Ivan Juric, allenatore della Roma, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Monza. Le parole riprese da TMW:

PAROLE – «Abbiamo fatto una bellissima prestazione sia a livello difensivo che di gioco, creando tantissime occasioni da gol. L’unico è neo che devi fare più gol, peccato. La squadra ha interpretato la partita in modo eccellente, vedo margini di miglioramento fantastici. Sono molto soddisfatto della prestazione, deluso del risultato e del rigore non dato anche per la gente che è venuta e ci sostiene».

SOULE‘ – «Penso che abbia fatto una buona gara, a tratti può fare meglio come gli altri giovani ma oggi sono stati tutti positivi. Mi dispiace per El Shaarawy che si è fatto male. Chi è entrato lo ha fatto con giusta energia, come Zalewski e ci ha dato tanto».

LE DIFFICOLTA’ – «La mia idea è che la squadra ha alzato molto il livello, vedo una squadra che percepisce molto velocemente quello che chiedo. Abbiamo fatto 7 punti nelle ultime 3 partite, le difficoltà derivano dall’ambiente che non è facile ma dobbiamo trasformare i fischi in applausi perché questi ragazzi lavorano duramente».

COSA MIGLIORARE – «Oggi l’unica difficoltà nostra era il lancio lungo per Djuric, abbiamo finito la partita in crescendo. Eravamo superiori, poi è chiaro che ci vuole ancora un po’ di tempo. Devo fare i complimenti a Celik e Angelino che hanno giocato 5 partite con un’intensità pazzesca. A Trigoria abbiamo tutto per recuperare dagli sforzi, da 3 punti siamo 10 e guardiamo con grande fiducia al futuro».