Juric Roma ai titoli di coda? Le pagelle del tecnico dopo il brutto ko con la Viola

Le pagelle di Ivan Juric dopo la brutta sconfitta della Roma contro la Fiorentina: la squadra non lo segue più, possibile l’addio?

La sconfitta con la Fiorentina potrebbe mettere la parola fine all’avventura di Ivan Juric sulla panchina della Roma. Arrivato dopo l’esonero di De Rossi – che si prepara a un DDR bis? – contestato dalla piazza, rigettato dalla squadra, ieri sbaglia tutto quello che si poteva sbagliare e le pagelle sui quotidiani sono un severo, giusto ritratto del momento.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4 – «Sconfessa subito le scelte iniziali. Poi si “inventa” Baldanzi esterno, largo a destra. Ma la squadra non lo segue più».

CORRIERE DELLO SPORT 4 – «La Roma umiliata. La Roma sparita, o forse non c’è mai stata. Squadra in balia dell’avversaria, tecnico in palese confusione, giocatori con gli occhi smarriti e impauriti in campo. E adesso?».

TUTTOSPORT 4 – «Le prova tutte, ma la Roma non risponde».

IL CORRIERE DELLA SERA 3 – «La squadra lo ha chiaramente rigettato. Due cambi dopo mezzora sono una confessione. Non ha più la situazione in mano».

IL MESSAGGERO 4 – «La Roma affonda nella notte che doveva essere della svolta. Che in realtà c’è ma è incredibilmente negativa. Una brutta figura, un’umiliazione che sembra il prologo di un addio inevitabile. L’ennesimo».