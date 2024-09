Juric, la Roma ACCELERA per il tecnico: il suo AGENTE è a TRIGORIA, le ultime

Accelerata della Roma per Ivan Juric, il tecnico ex Torino è il favorito per sostituire Daniele De Rossi: l’agente è a Trigoria per parlare con la Società

La Roma si butta su Ivan Juric: dopo l’esonero in mattinata di Daniele De Rossi, il tecnico croato ex Torino è il grande favorito per sostituirlo sulla panchina giallorossa.

Come riportato da Sky Sport, l’agente dell’allenatore è arrivato pochi minuti fa a Trigoria per discutere con la dirigenza: in caso di fumata bianca sarà lui il nuovo tecnico.