Juric Roma, Gasparri sentenzia: «Juric un caso umano, è inadeguato! Serve Ranieri per salvare la Roma dalla B»

Juric Roma, il deputato Maurizio Gasparri sentenzia sull’allenatore giallorosso: «Juric un caso umano, è inadeguato!». Le parole

Cade ancora la Roma di Ivan Juric in Serie A, anche contro il Verona. A fine partita scoppia la rabbia social dei tifosi giallorossi, anche quelli più noti. Anche il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, dopo pesante sconfitta della Roma in casa dell’Hellas Verona per 3-2 ha scritto un pensiero sui social:

PAROLE – «Juric un caso umano. Del tutto inadeguato, lui e i Friedkin vanno accompagnati con garbo alla porta. Ora. Cento romani, io ci sto, ingaggino Ranieri per salvare la Roma dalla B. Ultima spiaggia».