Juve, accelerata su Cambiaso del Genoa

Cambiaso Juve, l’affare con il Genoa è in dirittura di arrivo. Gli aggiornamenti sulla trattativa per l’esterno classe 2000

Cambiaso e la Juve sono sempre più vicini. Per Sportmediaset i bianconeri sono in vantaggio sull’Inter e proprio nelle ultime ore hanno fatto dei passi in avanti per provare a chiudere a breve l’affare.

Il Genoa valuta il giocatore 10 milioni, la Juve spera di inserire contropartite per abbassare la richiesta per il talentuoso esterno italiano nato nel 2000.