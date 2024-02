Zazzaroni con Allegri: «Chi ha migliorato Gatti? Lo Spirito Santo?»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sugli ultimi risultati della Juventus in Serie A

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato del pareggio della Juventus contro il Verona.

PAROLE- «Inevitabili, poiché meritatissimi, i complimenti a Marco Baroni che a gennaio s’è visto azzerare sei mesi di lavoro e cambiare tanti volti del suo Verona eppure, senza un lamento, è stato capace di presentare subito una squadra ugualmente competitiva. Ricordo che qualcuno aveva addirittura parlato di campionato falsato per via del pauroso impoverimento tecnico di una delle candidate alla retrocessione.

Sciocchezze: Baroni, sorprendente assemblatore di figurine di differenti estrazioni, ha cancellato le insinuazioni e demolito teorie e luoghi comuni su preparazione, equilibri tattici, chimica, stabilità e altro ancora. Ieri il Verona (plasticamente ricostruito al mercato da Sean Sogliano) ha fatto cose che a poche altre, big comprese, erano riuscite: ha tirato 14 volte verso la porta di Szczesny centrandola in nove occasioni, due delle quali fatali – devo comunque ammettere che l’assenza di Bremer si è avvertita non poco.

Se il Verona ha fatto tanto bene significa che la Juve ha fatto male, perché si è insolitamente offerta all’avversario, andando due volte sotto e mostrandosi vulnerabilissima.

E così Allegri, al quale la difesa ballerina fa girare vorticosamente gli zebedei, sta vivendo la prima crisi stagionale: due sconfitte e due pari nelle ultime quattro uscite mettono a rischio il secondo posto e naturalmente rilanciano le solite menate sul futuro.

Hai voglia a ripetere che questa Juve è imperfetta: non appena si è avvicinata al vertice ha mostrato la sua effettiva sostanza tecnica. Quando poi le viene a mancare il risultato, ottenuto non importa come, apriti cielo. Il risultato è tutto, e non solo alla Juve: modifica giudizi, clima, progetti, sposta montagne di pregiudizi.

Le spiegazioni non servono. Chi le considera? Tuttavia provo ad aggiungerne una personalissima per dimostrare l’aleatorietà di certe valutazioni ad minchiam figlie di vittorie o sconfitte. Mi soffermo sull’attacco, sul valore del centrocampo di Allegri credo di aver detto e scritto tutto. A inizio stagione la coppia Chiesa-Vlahovic non funzionava granché e entrambi venivano accusati di eccessivo individualismo».

