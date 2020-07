Juve Atalanta, i convocati di Gasperini: c’è Malinovskyi

Convocati Atalanta per la Juve: un rientro importante per Gasperini in vista del match dell’Allianz Stadium

Domani sera alle 21.45, l’Atalanta sfiderà la Juve nella 32ª giornata di Serie A. Attraverso i propri canali ufficiali, la Dea ha svelato l’elenco dei convocati diramato da Gian Piero Gasperini.

Sono 23 i calciatori in lista per la trasferta di Torino, con il rientro di Palomino a far sorridere Gasperini. Il difensore era out nell’ultima sfida contro la Sampdoria.