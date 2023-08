Allo Stadium, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 tra Juve e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadium, Juve e Bologna si affrontano nel match valido per la seconda giornata di campionato di Serie A 2023/2024. Juve-Bologna 0-1: sintesi e moviola 1′ Fischio d’inizio – Cominciata Juve Bologna.

2′ Tiro Vlahovic – Lancio lungo di Alex Sandro, Vlahovic scatta sul filo del fuorigioco: controllo e sinistro che sorvola la traversa.

6′ Occasione Zirkzee – Cross dalla destra di Posch, il numero 9 salta di testa ma viene anticipato dall’intervento di Bremer in copertura.

8′ Chiesa giù in area – Contatto Moro-Chiesa in area di rigore, per il direttore di gara è tutto regolare.

9′ Tiro Moro – Conclusione dal limite del numero 6 che sibila a fil di palo.

14′ Vlahovic anticipato – Traversone di Fagioli a cercare Vlahovic, anticipato in calcio d’angolo. Dalla bandierina lo stesso Fagioli, ma ancora la difesa del Bologna a murare.

22′ Tiro Ndoye – Bremer va in anticipo dopo l’errore di Weah ma concede spazio alla ripartenza del Bologna. Zirkzee va da Ndoye che da posizione defilata in area di rigore calcia troppo debolmente. Para Perin a terra.

23′ Gol Ferguson – Zirkzee col suo movimento manda fuori tempo Bremer e Alex Sandro. Palla a Ferguson che incrocia davanti a Perin e firma l’1-0.

29′ Tiro Ferguson – Rischia ancora la Juventus. Orsolini per Zirkzee, bel lavoro di sponda per Ndoye che viene chiuso: poi arriva Ferguson, il cui tiro si perde a lato.

30′ Tiro Moro – Non inquadra la porta il tentativo del numero 6 del Bologna.

31′ Occasione Juve – Batti e ribatti nell’area del Bologna. Prima calcia Fagioli, respinto, poi prova a tenerla Chiesa ma anche lui viene chiuso.

37′ Occasione Weah – Danilo va in verticale da Weah: cross respinto da Lucumì, col braccio secondo i giocatori della Juventus. Non è dello stesso avviso l’arbitro, che fa proseguire.

39′ Tiro Moro – Zirkzee ancora ad ammattire la difesa della Juve. A rimorchio da Moro che calcia di prima ma il suo tentativo viene respinto.

42′ Punizione Fagioli – Destro tagliato del classe 2001, Skorupski ci mette i pugni. Non benissimo, lascia lì il pallone ma la difesa del Bologna salva tutto.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Tiro-cross Chiesa – Sterzata, traversone col mancino di Chiesa troppo su Skorupski. Blocca a terra il portiere del Bologna.

48′ Cross Weah – Buono spunto a destra dell’americano: traversone respinto in calcio d’angolo.

52′ Gol Vlahovic – La pareggia la Juventus. Chiesa per Alex Sandro, cross sul quale Bremer fa da sponda per Vlahovic che in spaccata batte Skorupski.

54′ Gol annullato – Di Bello ha rivisto il gol di Vlahovic al VAR, annullandolo poi per una posizione di fuorigioco attiva di Rabiot, che avrebbe influito sulla visuale di Skorupski.

56′ Occasioni per Weah e Bremer – Ora la Juve è sempre più pericolosa. Weah dal limite impegna Skorupski, sulla ribattuta Bremer arriva in caduta ma non trova la porta.

Migliore in campo: Zirkzee PAGELLE

Juve-Bologna 0-1: risultato e tabellino

Rete: 23′ Ferguson

JUVENTUS (3-5-2): Perin, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Garofani, Gatti, Huijsen, Rugani, Pogba, Kostic, McKennie, Miretti, Nicolussi Caviglia, Milik, Yildiz, Iling Junior, Kean, Soulé

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Orsolini; Zirkzee. All. Thiago Motta. A disp. Ravaglia, Gasperini, Joaquin Sosa, Dominguez, Karlsson, Bonifazi, Corazza, El Azzouzi, De Silvestri, Van Hooijdonk, Fabbian, Urbanski

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Ammoniti: 11′ Rabiot, 16′ Posch