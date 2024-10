Juve, DRAMMA Bremer: INFORTUNIO al ginocchio, costretto al cambio contro il Lipsia

Le condizioni di Gleison Bremer e Nico Gonzalez dopo il doppio infortunio durante Lipsia-Juventus di Champions League

Brutte notizie per la Juve durante la sfida di Champions League contro il Lipsia. Gleison Bremer è infatti stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema al ginocchio. Grande preoccupazione per il possibile interessamento ai legamenti.

Si è fermato anche Nico Gonzalez per un problema muscolare, al suo posto è entrato Conceicao. Domani avremo altre notizie sui due infortuni ai calciatori bianconeri.