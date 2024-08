Juve, FATTA per il rinnovo di Bremer: novità sulla clausola, le cifre

Le ultime sul futuro di Gleison Bremer, difensore centrale brasiliano, con la Juventus. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato dal giornalista brasiliano Andersinho Marques e confermato da Fabrizio Romano, la Juventus avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Gleison Bremer.

Il difensore brasiliano ex Torino prolungherà l’attuale accordo in scadenza nel 2029, con una modifica della clausola rescissoria da 60 milioni di euro che verrà aumentata. Una conferma importante per la nuova Juve targata Thiago Motta.