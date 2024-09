Juve, Causio: «Yildiz e Nico Gonzalez sono FONDAMENTALI, oggi bisogna PUNTARE l’uomo. Contro il Napoli mi aspetto QUESTO»

Le parole di Franco Causio, ex giocatore della Juventus, sul buon inizio di stagione dei bianconeri in Serie A

Franco Causio, ex giocatore della Juve, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida contro il Napoli.

NUOVA JUVE – «Una Juventus con presupposti molto interessanti. Ma la squadra ha cambiato tanto, in campo e in panchina: prima di un mese non vedremo la vera Juventus di Thiago Motta».

ATTACCO – «Il lavoro svolto sugli esterni da Nico Gonzalez e da Yildiz, contro il Psv, è stato decisivo: puntare l’uomo e creare la superiorità, nel calcio di oggi, assume un valore cruciale».

NAPOLI – «Il Napoli ha una mediana eccezionale: penso a giocatori come Lobotka o Anguissa. Thiago Motta dovrà estrarre un altro coniglio dal cilindro, come appena fatto con McKennie, per rispondere al meglio».