Juve Chiesa: nel suo futuro ci sono solo due strade percorribili

La Juve al lavoro per decidere il futuro di Federico Chiesa: la dirigenza punta al rinnovo, ma c’è anche un’altra opzione

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, per il futuro di Federico Chiesa alla Juve ci sono solamente due strade: il rinnovo (anche di una sola stagione) o l’addio a titolo definitivo la prossima estate.

Per lui sarebbe in arrivo un’offerta importante dalla Premier League, con il Newcastle pronto a mettere sul piatto cifre interessanti per strapparlo ai bianconeri. Il campionato inglese, inoltre, potrebbe attrarre lo stesso giocatore, che penserà comunque al suo futuro soltanto a stagione terminata.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM