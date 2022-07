Juve, contatti con il Monaco per la cessione di Rabiot

Il Monaco sulle tracce di Adrien Rabiot: si aspettano i preliminari di Champions League per parlare con la Juve

L’infortunio di Paul Pogba potrebbe non cambiare il futuro di Adrien Rabiot. Come riportato da Sky Sport, infatti, il francese figura sempre sulla lista dei cedibili. L’ex PSG non ha mai convinto fino in fondo e potrebbe lasciare Torino.

Nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti il Monaco, avviando i primi contatti con la Juventus. Le due società potrebbero approfondire i discorsi dopo il preliminare di Champions League, che vedrà il club del Principato impegnato contro il PSV.