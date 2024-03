Juve, novità in vista della Coppa Italia. Chi recupera Allegri?

La Juve ha già messo nel mirino la semifinale di Coppa Italia. Ecco tutte le novità riguardante Kostic, Alcaraz, Alex Sandro

Questa mattina, la Juventus si è allenata in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Chi ha giocato, ieri, ha svolto un lavoro di scarico tra piscina e palestra. Il resto del gruppo ha effettuato una seduta in campo ed erano presenti anche alcuni ragazzi della Next Gen.

Per la Juve ci sono buone notizie visto che Filip Kostic è guarito dall’influenza. Carlos Alcaraz e Alex Sandro hanno lavorato parzialmente con i compagni e domani si capirà se potranno essere già convocati per la sfida di martedì. Lunedì 1 aprile la Juventus si allenerà al mattino.