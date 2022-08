Juve, Depay è il favorito, ma ci sono delle alternative

Non solo Depay, la Juve si guarda attorno per le alternative: sfumato Morata, rimangono Muriel e Martial sullo sfondo

É Memphis Depay l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco della Juve che allo stesso tempo, però, non dimentica le alternative.

In lista, scrive Tuttosport, diversi nomi più o meno fattibili se dovesse saltare la trattativa per l’olandese. Il nome in cima alla lista è quello di Alvaro Morata, per il quale l’Atletico non vuole però fare sconti. Stesso discorso per Arnautovic, che il Bologna più di una volta ha ritenuto incedibile. Sullo sfondo restano sempre Muriel e Martial, che però sono visti come profili di emergenza.