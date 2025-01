Juve, dai due difensori all’attaccante: il punto sul mercato, svelato il piano di Giuntoli

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juve per gennaio, con l’obiettivo di due difensori centrali ed un attaccante. I dettagli

Luca Marchetti ha fatto il punto sul calciomercato della Juve dagli studi di Sky Sport.

SUL DIFENSORE – «La priorità assoluta è quella del difensore. La Juve vuole sostituire Bremer nel miglior modo possibile magari con un obbligo di riscatto. C’è sempre da tenere in considerazione il bilancio magari sacrificando Fagioli, adesso si sta parlando di alcuni sondaggi di squadre di Premier per Douglas Luiz. I nomi sono sempre quelli: Hancko, Antonio Silva, Araujo e Tomori. Sono tutti giocatori di livello medio alto».

SULL’ATTACCANTE – «Per il secondo difensore, il discorso è diverso così come per l’eventuale attaccante. La Juve sta facendo un ragionamento per la stretta attualità in attacco, per questa stagione e quindi in prestito. Zirkzee, Fullkrug, Kolo Muani sono i nomi ma il processo è lungo perché la Juve ha bisogno di prendere un giocatore di una determinata caratura».

SU DANILO – «Danilo è un separato in casa alla Juve, oggi non ha fatto tutto l’allenamento. Ci sarà un incontro tra i dirigenti della Juve per decidere l’uscita del giocatore, la Juve ha già scelto, non ci aspettiamo un corrispettivo in denaro. Danilo sa che non farebbe il titolare al Napoli ma sa di essere la prima alternativa».