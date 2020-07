Juve, difesa al top: post Covid-19 è la migliore in Europa

Difesa Juve post Coronavirs al top in Europa: numeri clamorosi. Sarri ha sistemato il proprio pacchetto arretrato e tutta la fase di non possesso

La Juventus ha in questo momento la difesa – o la fase difensiva come direbbe Sarri – più forte d’Europa. Nel post Covid-19 i bianconeri hanno incassato appena un gol in cinque partite giocate tra campionato e Coppa Italia.

La media fa 0.2 gol a partita, la più bassa del Vecchio Continente. Dietro sorprendentemente il Villareal con 0.3, poi Real Madrid (0.4), United e City (0.5). Merito anche del nuovo assetto granitico trovato da De Ligt e Bonucci. Mentre Chiellini può rientrare con calma, con un occhio soprattuto alla Champions.