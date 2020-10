Juve, Douglas Costa e De Sciglio sono ancora a Torino: cosa manca per la partenza

Douglas Costa e Mattia De Sciglio non sono ancora partiti per il trasferimento al Bayern Monaco e all’Olympique Lione

La Juventus è andata in bolla al J Hotel dopo la positività di due elementi, come da protocollo, prima della partita del Napoli. Tra questi vi sono ancora Douglas Costa e De Sciglio, venduti al Bayern Monaco e al Lione.

Secondo Sky Sport, il brasiliano e l’italiano sono ancora al J Hotel e dovranno attendere il terzo giro di tamponi domani per partire. Stesso destino per Bonucci e Chiellini che non hanno ancora raggiunto Coverciano per gli impegni della Nazionale.