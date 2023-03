Juve e Inter si sfidano per Scamacca: le ultime

Gianluca Scamacca non sta trovando molto spazio nel West Ham e in estate potrebbe tornare in Italia: Juve e Inter ci pensano

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante azzurro è finito nel mirino delle due squadre italiane. Una soluzione anche in prestito con diritto o obbligo di riscatto per favorire il suo trasferimento. Ma i nodi da risolvere sono diversi: in casa Inter c’è da capire il futuro di Lukaku, mentre tra i bianconeri solo con una cessione di Vlahovic potrebbe arrivare l’ex Sassuolo.