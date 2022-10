Juve Empoli, Paredes al centro del gioco?

Juventus-Empoli potrebbe essere la partita giusta per Paredes. Ecco perché la regia bianconera non ha funzionato

Allegri potrebbe confermare il 3-5-2 visto all’opera nel derby e Juventus–Empoli potrebbe essere la gara giusta per avere un Paredes finalmente al centro del gioco. Può essere interessante, prima della sfida che deve dare una minima garanzia di continuità alla Signora, andare a ricordare la composizione del centrocampo nelle 3 partite in casa che la Juventus ha vinto finora contro Sassuolo, Spezia e Bologna. Perché in nessuna delle 3 prove l’argentino è partito titolare, un dettaglio non ininfluente per valutare il suo impatto nel mondo bianconero.

Juventus-Sassuolo 3-0. 4-4-2 con Cuadrado, Zakaria, Locatelli e McKennie. La regia di Locatelli non funziona. Si fa aggredire e rimedia un giallo che un po’ lo condiziona, anche se ha il merito di non uscire dalla gara. Di Maria in avanti corregge molte approssimazioni che ci sono alle sue spalle.



Juventus-Spezia 2-0. 4-3-3 con Miretti, Locatelli e Rabiot. Bene il giovane italiano e la mezzala francese. Locatelli si smarrisce presto, dà la sensazione che in questo modulo non riesca a prendere in mano la squadra.



Juventus-Bologna 3-0. McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic per un 4-4-2 nella Juve più convincente davanti al proprio pubblico. La migliore prova corale e individuale.