Juve Frosinone, tra Chiesa e Soulé c’è posto solo per uno!

La sfida tra Juve e Frosinone è anche quella tra Chiesa e Soulé per il futuro in bianconero: uno dei due dovrà partire

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Chiesa e Soulé si giocano tanto del loro futuro alla Juve nel match in programma oggi alle 12.30 con il Frosinone. C’è infatti spazio solamente per uno dei due in bianconero a partire dal 2025, mentre l’altro dovrebbe essere ceduto.

L’ex viola ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno, ma le trattative per il rinnovo ad oggi non stanno portando agli sbocchi desiderati da ambo le parti. L’argentino sta esplodendo in ciociaria, attirando gli interessi di diversi top club. Dovesse essere lui il sacrificato, il club bianconero conterebbe di incassare almeno 30 milioni dalla sua cessione.