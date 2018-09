Dopo tre esercizi di fila chiusi in positivo, la Juve chiuderà il bilancio 2017-2018 in perdita di quasi 20 milioni

La Juventus non riesce a chiudere il quarto esercizio di utile di fila e dovrà rassegnarsi all’idea di chiudere il bilancio 2017-2018 in perdita. Nel periodo che da va da gennaio a giugno 2018, primo semestre per Exor, che chiude il bilancio al 31 dicembre ma il secondo per la Juventus, che chiude l’esercizio il 30 giugno, i bianconeri hanno annunciato una perdita di circa 20 milioni di euro. La holding di Agnelli-Elkann ha archiviato i primi sei mesi con un utile di 741 milioni di euro, in calo rispetto ai 916 milioni dello stesso periodo del 2017. Nei mesi gennaio-giugno 2018 la squadra bianconera ha fatto registrare un rosso di 62,2 milioni di euro, in peggioramento rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2017, in cui il club aveva registrato un rosso di 26,6 milioni di euro. Dopo tre anni di verde, i conti della Juve torneranno a tingersi di rosso.